Kocaeli'de lise müdür yardımcısını silahlı saldırıda öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısının silahlı saldırıda ölümüne ilişkin olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli D.G'nin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkıp aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ı (48) daha önceden tanımadığını, Yunanistan'da firari durumda olan Y.A. ve D.S'den talimat aldıklarını söyledi.

D.G, Y.A. ve D.S'nin B.Y'de bulunan telefon üzerinden kendileriyle iletişime geçtiğini, verdikleri talimatlar doğrultusunda Kartal'da bir otele gittiklerini anlatarak "Olaydan bir gün önce Y.A'nın gönderdiği taksiye binerek olay yerine gittik. Keşif yaptıktan sonra otele geri döndük ve o gece hiç uyumadık." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde D.S. ve Y.A'nın kendileriyle iletişim kurduğunu ve denileni yapmaları gerektiğini söylediklerini belirten D.G, ifadesine şöyle devam etti:

"Otelin kapısına gelen taksiye binerek gönderilen konuma yeniden gittik. Orada B.Y. ile bir süre beklemeye koyulduk ancak B.Y. biraz korktu. Bu nedenle kendisinin beni biraz ileride bekleyeceğini, bir problem olması halinde beni kollayacağını söyledi. Şahsın evden çıktığını gördükten sonra arabaya binmesini bekledim ve arabaya biner binmez kapalı olan şoför camından içeriye doğru bir el ateş ederek koşmaya başladım. Ölüp ölmediğini o an bilmiyordum. Şahsı da tanımıyorum. Ben koşarken arkama birkaç kişi takıldı ve beni kovalamaya başladılar ancak B.Y. ile birlikte koşarak bu şahısları atlattık."