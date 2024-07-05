Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de lise müdür yardımcısını silahlı saldırıda öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısının silahlı saldırıda ölümüne ilişkin olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 20:13 Güncelleme: 05.07.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de lise müdür yardımcısını silahlı saldırıda öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısının silahlı saldırıda ölümüne ilişkin olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı.

        Şüpheli D.G'nin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkıp aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ı (48) daha önceden tanımadığını, Yunanistan'da firari durumda olan Y.A. ve D.S'den talimat aldıklarını söyledi.

        Bu iki kişiyle, saldırıyı beraber gerçekleştirdiğini belirttiği B.Y. aracılığıyla, yüz yüze tanışarak arkadaş olduğunu aktaran D.G, şunları kaydetti:

        "Benden bu zamana kadar herhangi bir şey istememişlerdi. 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece birlikte ikamet ettiğim B.Y'yi, Y.A. ve D.S. arayarak bir öldürme işi olduğunu, yapıp yapamayacağımızı sordular. Biz de yapabileceğimizi söyledik. Bunun üzerine haber beklememizi söyleyerek telefonu kapattılar.

        24 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde B.Y'nin telefonu üzerinden bizimle iletişime geçtiler. Bize bir şahsı silahla öldüreceğimizi, bunun karşılığında bizi Yunanistan'a alacaklarını, orada bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler. Teklifi kabul ettik. Daha önce böyle bir olaya karışmamıştım. Kendisine emanet teslim edileceğinin söylenmesi üzerine B.Y. evden çıkarak bir yere gitti ancak nereye gittiğini bilmiyorum. Eve döndüğünde yanında telefon, 2 tabanca ve bir miktar para vardı."

        D.G, Y.A. ve D.S'nin B.Y'de bulunan telefon üzerinden kendileriyle iletişime geçtiğini, verdikleri talimatlar doğrultusunda Kartal'da bir otele gittiklerini anlatarak "Olaydan bir gün önce Y.A'nın gönderdiği taksiye binerek olay yerine gittik. Keşif yaptıktan sonra otele geri döndük ve o gece hiç uyumadık." ifadelerini kullandı.

        Sabah saatlerinde D.S. ve Y.A'nın kendileriyle iletişim kurduğunu ve denileni yapmaları gerektiğini söylediklerini belirten D.G, ifadesine şöyle devam etti:

        "Otelin kapısına gelen taksiye binerek gönderilen konuma yeniden gittik. Orada B.Y. ile bir süre beklemeye koyulduk ancak B.Y. biraz korktu. Bu nedenle kendisinin beni biraz ileride bekleyeceğini, bir problem olması halinde beni kollayacağını söyledi. Şahsın evden çıktığını gördükten sonra arabaya binmesini bekledim ve arabaya biner binmez kapalı olan şoför camından içeriye doğru bir el ateş ederek koşmaya başladım. Ölüp ölmediğini o an bilmiyordum. Şahsı da tanımıyorum. Ben koşarken arkama birkaç kişi takıldı ve beni kovalamaya başladılar ancak B.Y. ile birlikte koşarak bu şahısları atlattık."

        Olayın ardından silahları tenha bir duvarın dibine saklayarak yollarına devam ettiklerini anlatan D.G, "Tenha bir tır garajı bularak oradaki bir tırın arkasına saklandık. B.Y'de bulunan telefonla D.S. ve Y.A'yı arayarak işi hallettiğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

        D.G, daha sonra taksiyle Pendik'te bir eve gittiklerini, kapıyı açamayınca Y.A. ve D.S'nin adresini bildirdiği başka bir eve gittiklerini anlatarak şunları kaydetti:

        "Taksici belirtilen konuma bizi götürdü ve orada daha sonradan ismini Erdal olarak öğrendiğim şahısla buluştuk. Erdal bizi alarak yakalandığımız ikamete götürdü. Ne taksideyken ne de Erdal ile hiçbir şey konuşmadık. Herkes işinin ne olduğunu biliyordu ve sadece işini yaptı. Eve vardıktan sonra ben direkt uyudum ve uyandığımda kapıda polislerin olduğunu gördüm. Yaptığım şey için çok pişmanım."

        - Olay

        Çayırova ilçesinde 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalanmış, emniyet ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        D.G. ve 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Darp edilen akademisyen konuştu
        Darp edilen akademisyen konuştu
        "Kara para aklama" suçlaması
        "Kara para aklama" suçlaması
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" gerçekleştirile...
        Kocaeli'de "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" gerçekleştirile...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, INNOFOOD projesi kapanış...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, INNOFOOD projesi kapanış...
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Lise müdür yardımcısı cinayetinde tetikçi: Bize para, araba ve ev verecekle...
        Lise müdür yardımcısı cinayetinde tetikçi: Bize para, araba ve ev verecekle...
        "Karamürsel Kurtuluş Kupası" yelken yarışları yapıldı
        "Karamürsel Kurtuluş Kupası" yelken yarışları yapıldı
        Eşi ve 2 çocuğunu vuran şüpheli, kızına cinsel istismardan yargılanıyormuş...
        Eşi ve 2 çocuğunu vuran şüpheli, kızına cinsel istismardan yargılanıyormuş...