Kocaeli'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi Şehit Mehmet Kartal Caddesi'nde S.H. idaresindeki 41 T 3008 plakalı taksi ile M.Ş. kullandığı 41 ADK 228 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü M.Ş, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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