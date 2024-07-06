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        Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 07:43 Güncelleme: 06.07.2024 - 07:43
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        Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Darıca ilçesinde 5 Mayıs-1 Temmuz'da iş yeri ve araçları kurşunladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, olaylara karıştıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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