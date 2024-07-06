Kocaeli Valisi Yavuz'dan muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, muharrem ayı ve hicri yılbaşı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, muharrem ayı ile yeni bir hicri yıla daha ulaştıklarını belirterek, Cenabıhakk'ın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan bu kutlu başlangıcı hayırlara vesile kılmasını niyaz etti.

Kerbela'nın muharrem ayını matem ve hüzne dönüştürdüğünü belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Muharrem ayının bu yönüyle de nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında bize ışık tutarak geçmişin, halin ve geleceğin idrakine varmamızı sağlayan aydınlatıcı mübarek bir aydır. Bereketin adı olan aşure gününün içinde yer aldığı muharrem ayı, birlik, beraberlik ve paylaşımı da perçinlemektedir. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa, kardeşliğe bakması; yüreğimizin sevgi, saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir."