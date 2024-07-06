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        Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Karamürsel İlçe Başkanlığı, UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesini eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:43
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        Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki
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        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Karamürsel İlçe Başkanlığı, UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesini eleştirdi.

        İlçe Başkanı Hakan Demirer, yaptığı açıklamada, Karamürselli olan Demiral'ın milli takım formasını giydiği günden beri de ülkenin gururu olduğunu kaydetti.

        Demiral'ı milli ve manevi değerlerine, tarihine bağlı, ahlaklı ve centilmen bir sporcu olarak tanıdıklarını ve sevdiklerini belirten Demirer, UEFA'nın kararına ilişkin, "Anlaşılan Türk milli takımının başarısı, birilerine ağır gelmiş, Türk bayrağının varlığı ve bozkurt sembolü Türk düşmanlarını çılgına çevirmiştir." ifadesini kullandı.

        Demirer, Demiral'la gurur duyduklarını ve sonuna kadar arkasında olduklarını vurgulayarak, ilçede yapılan altgeçide Merih Demiral'ın isminin verilmesini teklif etti.

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