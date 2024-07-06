Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de vefat eden uzman çavuşun cenazesi defnedildi

        Kocaeli'de hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Yavuz Başgöl'ün (27) cenazesi, Gebze ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de vefat eden uzman çavuşun cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Yavuz Başgöl'ün (27) cenazesi, Gebze ilçesinde toprağa verildi.

        Köşklüçeşme Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlanması sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Başgöl'ün cenazesi, Tarihi Çoban Mustafapaşa Camisi'ne getirildi.

        Cenaze töreninde Başgöl'ün ailesi taziyeleri kabul etti, yakınları gözyaşı döktü.

        Başgöl'ün naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine Başgöl'ün ailesinin yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Melih Doğruel, meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

        Benzer Haberler

        Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararın...
        Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararın...
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajı
        Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı
        Sosyal medya ünlüleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir, kazada yaralandı
        Sosyal medya ünlüleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir, kazada yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı