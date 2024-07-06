Kocaeli'de vefat eden uzman çavuşun cenazesi defnedildi
Kocaeli'de hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Yavuz Başgöl'ün (27) cenazesi, Gebze ilçesinde toprağa verildi.
Kocaeli'de hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Yavuz Başgöl'ün (27) cenazesi, Gebze ilçesinde toprağa verildi.
Köşklüçeşme Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlanması sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Başgöl'ün cenazesi, Tarihi Çoban Mustafapaşa Camisi'ne getirildi.
Cenaze töreninde Başgöl'ün ailesi taziyeleri kabul etti, yakınları gözyaşı döktü.
Başgöl'ün naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine Başgöl'ün ailesinin yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Melih Doğruel, meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.
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