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        Kocaeli'de denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 03:49 Güncelleme: 07.07.2024 - 03:49
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        Kocaeli'de denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

        Çalköy Seyrek Mahallesi’nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.

        Arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y'yi arama çalışması başlatıldı.

        Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cesedi kıyıya çıkardı.

        Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendirilen cesedin bacağındaki lekeden Ferhat Y'ye ait olabileceği bildirildi.

        Ceset, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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