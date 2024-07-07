Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan palet yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:41 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan palet yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        D-100 karayolunda Ankara istikametine ilerleyen O.B. idaresindeki 41 HF 341 plakalı ahşap palet yüklü tır, İstasyon Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Direksiyon sınavında değişiklik gündemde: 2 denemede park edemeyen başarısız sayılacak
        Direksiyon sınavında değişiklik gündemde: 2 denemede park edemeyen başarısız sayılacak
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu
        Kocaeli'de denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu
        Gelin ve damat, düğün öncesi fotoğraf çekimine giderken kaza geçirdi
        Gelin ve damat, düğün öncesi fotoğraf çekimine giderken kaza geçirdi
        Kalp krizinden yaşamını yitiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Kalp krizinden yaşamını yitiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Kocaeli'de vefat eden uzman çavuşun cenazesi defnedildi
        Kocaeli'de vefat eden uzman çavuşun cenazesi defnedildi
        Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararın...
        Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararın...
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajı