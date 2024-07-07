Deniz Küreği Master Yarışları, Kocaeli'de yapıldı

Kadın, erkek ve karışık takım klasmanlarında tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında düzenlenen yarışlarda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.

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