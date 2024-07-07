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        Deniz Küreği Master Yarışları, Kocaeli'de yapıldı

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Deniz Küreği Master Yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:56
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        Deniz Küreği Master Yarışları, Kocaeli'de yapıldı
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        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Deniz Küreği Master Yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İzmit ilçesindeki Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde yapılan yarışlara, 20 kulüpten 500'e yakın sporcu katıldı.

        Kadın, erkek ve karışık takım klasmanlarında tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında düzenlenen yarışlarda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.

        Yarışlarda elde edilen sonuçlar şöyle:

        Dört çifte dümencili erkek:

        1. Galata Kürek B

        2. Moda Kürek D

        3. Alesta Kürek B

        Dört çifte dümencili kadın:

        1. Haliç Kürek

        2. Moda Kürek

        3. Moda Kürek B

        Karışık iki çifte:

        1. İdealtepe Amatör Balıkçılar

        2. Suadiye Kürek ve Kano B

        3. Sakarya Kürek ve Kano

        Tek çifte erkek:

        1. Galata Kürek

        2. Denizciler

        3. Moda Kürek

        Tek çifte kadın:

        1. İdealtepe Amatör Balıkçılar

        2. Moda Kürek

        3. Moda Kürek B

        İki çifte erkek:

        1. Sakarya Alesta B

        2. Moda Kürek

        3. Suadiye Kürek ve Kano B

        İki çifte kadın:

        1. Moda Kürek

        2. Bursa Kürek

        3. İdealtepe Amatör Balıkçılar

        Karışık dört çifte dümencili:

        1. Moda Kürek D

        2. Moda Kürek B

        3. Galata Kürek B

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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