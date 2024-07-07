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        Kocaeli'de 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları'nın açılış töreni yapıldı

        Kocaeli'de düzenlenecek 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları için açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:57 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:57
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        Kocaeli'de 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları'nın açılış töreni yapıldı
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        Kocaeli'de düzenlenecek 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları için açılış töreni düzenlendi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 6-13 Temmuz tarihlerinde Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda düzenlenecek olan 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları için Balyonoz Koyu'nda açılış töreni gerçekleştirildi.

        14 ülkeden 37 takım ve 74 sporcunun katıldığı törende sporcular ve ülkeleri sırasıyla tanıtılarak şampiyonanın temsil bayrağı göndere çekildi.

        Yelkenleriyle 8 Temmuz'da Marmara Denizi'ne açılacak sporcular, 5 gün boyunca dünya şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele edecek.

        Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, organizasyona katılan ülkelere yarışmalarda başarılar diledi.

        Organizasyon için uzun yıllar önce büyük bir heyecanla çalışmalara başladıklarını aktaran Akdurak, "Hepiniz bu güzel organizasyona hoş geldiniz. Bütün amacımız İzmit Körfezi'nin her daim yelkenlerle dolu olduğu bir döneme başlangıç olmasını diliyoruz." diye konuştu.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Futbolda olduğu gibi yelkende de sporcuların adını dünyaya duyurmasını arzuladıklarını aktaran Bıyık, "470 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu haklı gururu yaşarken temennimiz ülkemiz adına tıpkı dün futbolda olduğu gibi bugün de yelkende dünyaya duyuracak işlere imza atmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

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