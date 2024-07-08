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        Kocaeli'de "1. Balkan Halk Oyunları Festivali" düzenlendi

        "1. Balkan Halk Oyunları Festivali," 7 ülkeden ekiplerin katılımıyla Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:03
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        Kocaeli'de "1. Balkan Halk Oyunları Festivali" düzenlendi
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        "1. Balkan Halk Oyunları Festivali," 7 ülkeden ekiplerin katılımıyla Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve kentteki halk oyunları derneklerinin organize ettiği festivalin son gününde, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Moldova, Sırbistan, Macaristan ve Azerbaycan'dan 450 halk dansçısı, yöresel kıyafetleriyle Karamürsel sahilinde gerçekleştirilen korteje katıldı.

        Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, "hoşgeldiniz" konuşması yaptı.

        Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen dernekler adına açılış konuşmasını Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Çetin'in yapmasının ardından ekipler halk oyunları gösterisi sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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