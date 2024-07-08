Kocaeli'de "1. Balkan Halk Oyunları Festivali" düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve kentteki halk oyunları derneklerinin organize ettiği festivalin son gününde, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Moldova, Sırbistan, Macaristan ve Azerbaycan'dan 450 halk dansçısı, yöresel kıyafetleriyle Karamürsel sahilinde gerçekleştirilen korteje katıldı.

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