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        2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

        Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:08 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:08
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        2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı
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        Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TOSFED Körfez Park Yarış Pisti'nde 6-7 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte Berfu Tutumlu birinci olurken, Çağlar Küçükdumlu ikinciliği, Ertekin Tekneci ise üçüncülüğü elde etti.

        Bu sezon hayata geçen ve amatör sürücülere açık olan TOSFED Drift Kupası'nda ise Berkay Akbulut ilk sırada yer alırken, Harun Karabulut ikinci, Abdullah Bostan da üçüncü oldu.

        2024 Türkiye Drift Şampiyonası, 10-11 Ağustos tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek üçüncü ayak yarışıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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