2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TOSFED Körfez Park Yarış Pisti'nde 6-7 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte Berfu Tutumlu birinci olurken, Çağlar Küçükdumlu ikinciliği, Ertekin Tekneci ise üçüncülüğü elde etti.

Bu sezon hayata geçen ve amatör sürücülere açık olan TOSFED Drift Kupası'nda ise Berkay Akbulut ilk sırada yer alırken, Harun Karabulut ikinci, Abdullah Bostan da üçüncü oldu.