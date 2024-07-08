Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şüpheliler A.H, C.H, M.Ç. ve N.A'nın evlerinde yapılan aramada, 2 kilo 533 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

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