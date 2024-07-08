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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:28 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:28
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

        Şüpheliler A.H, C.H, M.Ç. ve N.A'nın evlerinde yapılan aramada, 2 kilo 533 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        4 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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