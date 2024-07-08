Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de ruhsatsız 11 yapı yıkıldı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ruhsatsız 11 bungalov ve benzeri yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ruhsatsız 11 yapı yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ruhsatsız 11 bungalov ve benzeri yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, mevzuata uygun, planlı ve sağlıklı kentsel yapılaşmanın sağlanması hedefiyle kontrol ve denetimlerin devam ettiği belirtildi.

        Mevzuata aykırı yapılar tespit edildiğinde yasal sürecin ardından yıkım işleminin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Yasal süreci tamamlayan Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta müdürlükleri ile jandarma ekipleri, alınan önlemler sonrasında Uzuntarla Mahallesi SEKA Kamp çevresinde bulunan, kaçak olduğu tespit edilen 11 bungalov ve benzeri yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz düzenli olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da hepimizin geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!
        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi
        Ordu'da sel esareti! Metrekareye 186 kilogram yağış düştü
        Ordu'da sel esareti! Metrekareye 186 kilogram yağış düştü
        NYT: Demokrat Parti Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini düşünüyor
        NYT: Demokrat Parti Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini düşünüyor
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı
        2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı
        Kocaeli'de "1. Balkan Halk Oyunları Festivali" düzenlendi
        Kocaeli'de "1. Balkan Halk Oyunları Festivali" düzenlendi
        Kocaeli'de 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları'nın açılış töreni...
        Kocaeli'de 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları'nın açılış töreni...
        Deniz Küreği Master Yarışları, Kocaeli'de yapıldı
        Deniz Küreği Master Yarışları, Kocaeli'de yapıldı
        Kocaeli'de bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı