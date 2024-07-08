Kocaeli'de denize giren 2 kişi boğuldu

Kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, gözden kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Bağırganlı Mahallesi'nde denize giren Ertuğrul Kubilay ile Mustafa Özdemir, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

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