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        Kocaeli ve Sakarya'da iki haftada 290 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 290 kişiye müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:00
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        Kocaeli ve Sakarya'da iki haftada 290 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 290 kişiye müdahale etti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için Karamürsel'de Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca sahili, Bayramoğlu halk plajı ve Kadınlar Plajı ile Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları olmak üzere 13 sahilde hizmet veriyor.

        Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere plajlarda nöbetlerini sürdüren ekipler, 24 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde 255 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        - Sakarya

        Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar da son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 35 kişiye müdahalede bulundu.

        Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bulunan 54 kilometrelik sahil şeridinde 72 cankurtaran, tatilcilerin can güvenliğini sağlamak için 45 gözetleme kulesi, jet ski, 4x4 arazi aracı ve ATV ile hizmet veriyor.

        Cankurtaranlar, 24 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde 35 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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