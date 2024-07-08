Kocaeli ve Sakarya'da iki haftada 290 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 290 kişiye müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için Karamürsel'de Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca sahili, Bayramoğlu halk plajı ve Kadınlar Plajı ile Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları olmak üzere 13 sahilde hizmet veriyor.