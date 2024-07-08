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        Kocaeli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:20
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        Kocaeli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Hayriye Mahallesi'nde E.D. (62) idaresindeki 34 JİF 723 plakalı traktör, sürücünün tarla sürerken kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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