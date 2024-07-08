Kocaeli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Hayriye Mahallesi'nde E.D. (62) idaresindeki 34 JİF 723 plakalı traktör, sürücünün tarla sürerken kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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