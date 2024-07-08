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        "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" Kocaeli'de başladı

        "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 18:05 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:05
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        "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" Kocaeli'de başladı
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        "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" Kocaeli'de başladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda 14 ülkeden 37 takım ve 74 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda yelkenleriyle Marmara Denizi'ne açılan sporcular, 5 gün boyunca dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.

        Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı açıklamada ev sahibi olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Akdurak, şampiyonada madalya kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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