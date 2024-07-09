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        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:36
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        Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da Darıca ilçesinde bir evden 47 bin lira, televizyon, telefon ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheli T.Ö. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen televizyon ile iki gümüş bileklik sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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