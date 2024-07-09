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        Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:13 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:13
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        Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Cumhuriyet Mahallesi Dicle Caddesi'ndeki bir alüminyum fabrikasının folyo üretim makinesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın üretim bölümünde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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