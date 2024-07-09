Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Cumhuriyet Mahallesi Dicle Caddesi'ndeki bir alüminyum fabrikasının folyo üretim makinesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın üretim bölümünde hasar oluştu.
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