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        Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişiyi darbederek öldürdükleri gerekçesiyle 2'si tutuklu 3 sanığın "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:34 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:34
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        Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişiyi darbederek öldürdükleri gerekçesiyle 2'si tutuklu 3 sanığın "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Asrın S. ile katılan ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık K.B. ise duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı mütalaayı tekrar ettiğini kaydetti.

        Katılan ve sanık avukatları da taleplerini dile getirdi.

        Sanık K.B ise "Olay nedeniyle pişmanım." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Asrın S'nin "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, 18 yaşından küçük tutuklu sanık K.B'nin ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Ayrıca sanıklardan Asrın S. "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay, K.B. de aynı suçtan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Tutuksuz sanık M.M'nin ise beraatine karar verildi.

        - Olay

        Cep telefonu mesajlarıyla K.B'nin annesi Nagihan B'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 Aralık 2022'de Mehmet Orhan'ın evine giden sanıklar, tekme ve yumrukla Orhan'ı yaralayarak olay yerinden ayrılmış, ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Orhan, tedavi gördüğü hastanede 34 gün sonra yaşamını yitirmişti.

        Olayla ilgili tutuklanan Asrın S. ve K.B. ile tutuksuz M.M'nin "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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