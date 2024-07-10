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        Kocaeli'de buzdolabı motorunun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde buzdolabı motorunun patlaması sonucu yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:20
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        Kocaeli'de buzdolabı motorunun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde buzdolabı motorunun patlaması sonucu yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

        Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde, bir buzdolabının motoru henüz bilinmeyen nedenle patladı. Çalışanlar Gürbey K. ile Ahmet S. kol ve bacaklarından yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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