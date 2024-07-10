Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağabeyi Murat Can T'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık E.T. (31) ile avukatı katıldı.

Söz verilen sanık E.T, yazılı savunmasında verdiği beyanları tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme başkanının, ağabeyinin kendisine yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin soruları üzerine sanık E.T, "Çocuktum, babaevinde, gece saatlerinde oldu. 6-7 yaşlarındaydım." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme başkanının, "Nasıl oldu? şeklindeki sorusuna E.T. "Tekrar tekrar neden soruyorsunuz?" cevabını verdi. Mahkeme başkanı da "Anlatmak istemiyorsan söylemeyebilirsin." dedi.

Sanık E.T, 6-7 yaşlarında evinde ağabeyinin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek, "Sesimi çıkarmasaydım bana cinsel eylemi yapacaktı. Daha önce başkasına aynı eylemi yaptığını gördüm. Bu bende travma oluşturdu. Bu eylemi bu nedenle gerçekleştirdim. Takdir mahkemenindir." ifadelerini kullandı.