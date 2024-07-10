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        Kocaeli'de düğünde yeğenini öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğünde yeğenini silahla öldüren sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:53
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        Kocaeli'de düğünde yeğenini öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğünde yeğenini silahla öldüren sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.Ç (64), taraf avukatları ve maktul Hakan Aydın'ın yakınları hazır bulundu.

        Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkla arasında husumet oluşan maktulün, mesaj göndererek sanığa hakaret ve tehditte bulunduğunun dijital materyal inceleme raporundan anlaşıldığını aktardı.

        Olay günü maktulün sanığın bulunduğu masaya doğru gelerek aralarında konuşma yaşandığı sırada M.Ç'nin, ruhsatsız tabancayla maktule ateş ederek ölümüne neden olduğunu belirten savcı, maktulden kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanık hakkında asgari oranda indirim yapılması gerektiğini kaydetti.

        Cumhuriyet savcısı, sanık M.Ç'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Maktulün eşi İlknur Aydın, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Söz verilen sanık M.Ç, istenen cezayı hak etmediğini savunarak, "Mahkemenin vicdanına bırakıyorum." dedi.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 30 Ekim 2022'de düğün merasimi sırasında M.Ç'nin, tabancayla yaraladığı yeğeni Hakan Aydın (45) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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