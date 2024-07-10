Kocaeli'de düğünde yeğenini öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğünde yeğenini silahla öldüren sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.Ç (64), taraf avukatları ve maktul Hakan Aydın'ın yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkla arasında husumet oluşan maktulün, mesaj göndererek sanığa hakaret ve tehditte bulunduğunun dijital materyal inceleme raporundan anlaşıldığını aktardı.

Olay günü maktulün sanığın bulunduğu masaya doğru gelerek aralarında konuşma yaşandığı sırada M.Ç'nin, ruhsatsız tabancayla maktule ateş ederek ölümüne neden olduğunu belirten savcı, maktulden kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanık hakkında asgari oranda indirim yapılması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, sanık M.Ç'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.