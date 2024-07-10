Kocaelispor, Ryan Mendes'i kadrosuna kattı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Ryan Isaac Mendes Da Graça arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Ryan." ifadelerine yer verildi.

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