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        Kocaelispor, Ryan Mendes'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Ryan Mendes'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:03 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:03
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        Kocaelispor, Ryan Mendes'i kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Ryan Mendes'i renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Ryan Isaac Mendes Da Graça arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Ryan." ifadelerine yer verildi.

        Ligde geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Yeşil Burun Adaları doğumlu 34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 26 maçta takımına 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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