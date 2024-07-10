Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Ataşehir Mahallesi Teleferik Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanın 3. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında evde mahsur kalan K.Ç. merdiven yardımıyla evden çıkartıldı.
Dumandan etkilenen K.Ç. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerce söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.
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