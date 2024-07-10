Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 167 gram esrar, 22 gram kokain, 15 gram sentetik uyuşturucu, 80 uyuşturucu hap, tabanca, 7 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 885 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.