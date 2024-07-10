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        Kocaelispor forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor, forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:05 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:05
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        Kocaelispor forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı
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        Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor, forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atabey Çiçek'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        Geçen sezonun ilk devresini yeşil siyahlı ekipte geçiren Çiçek, ikinci yarıda 1461 Trabzon FK'da kiralık forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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