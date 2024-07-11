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        Kocaeli'de "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi

        Kocaeli'de Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Daha İyi Yargı Derneği işbirliğiyle "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:22
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        Kocaeli'de "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi
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        Kocaeli'de Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Daha İyi Yargı Derneği işbirliğiyle "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül, hukukun ve ekonominin temelde insanlar arasındaki işleri ele aldığını söyledi.

        Gül, ekonomik gelişmelerin sosyal, siyasal ve hukuki değişimlerle sürekli etkileşim halinde olduğunu belirterek, insani gelişmeleri etkilediğini kaydetti.

        Yaşamı kurallar çerçevesinde düzenlemeye çalışan hukukun, yaşamın temelini oluşturan maddi gereksinimlerin elde edilişini ve tüketimini ele alan ekonomiyle paralelliğinin doğal karşılanması gerektiğini aktaran Gül, "hukukun üstünlüğü" ve "hukuk devleti" kavramlarını tüm idarecilerin özümsemesi ve yol haritası haline getirmesi gerektiğini kaydetti.

        Gül, hukukun üstünlüğünün sadece kamusal alanda değil, özel yaşamda da var olması gerektiğini vurgulayarak, "Hukuki temellere dayanmayan hiçbir ekonomik girişim etkin olamaz. Hukuka uygun şekilde oluşturulan ve olması gerektiği gibi uygulanan mevzuat hükümleri, ekonomik faaliyetleri şekillendirirken ekonomik büyümenin de kalkınmanın da akışına etki edecektir. Hukuk kuralları, ekonomik düzenin sağlanmasının teminatıdır." ifadelerini kullandı.

        Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUMARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya da programda, sürdürebilir bir ekonomiyi oluşturmanın yollarını, hukuk perspektifinden ele almaya çalışacaklarını dile getirdi.

        Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinin sadece ekonomik göstergelerle değil, aynı zamanda hukuk sisteminin bu kalkınmayı nasıl desteklediği ve nasıl yönlendirdiğiyle doğrudan ilişkili olduğunu düşündüklerini belirten Kaya, "Bu bağlamda hukuk yargılarının ekonomik süreçler üzerinde etkisini tartışmak, geleceğimiz için büyük önem taşıyor." dedi.

        Kaya, programda alanında uzman konuşmacılar ve katılımcılarla sürdürülebilir ekonominin temelleri ile hukukun bu süreçteki rolünü ele alacaklarını aktararak, hem teorik hem de pratik düzeyde çözüm önerileri geliştirmeyi, bu önerileri hayata geçirilebilir seviyelere dönüştürmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

        KSO Başkanvekili Çınar Ulusoy ise programın, hem kent hem ülke hem de kentteki sanayiciler açısından anlamlı ve değerli olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay ve Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün sunum gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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