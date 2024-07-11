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        Kocaeli'de tırın dorsesinde 116 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırın dorsesinde 116 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:25
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        Kocaeli'de tırın dorsesinde 116 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırın dorsesinde 116 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Otoyolda durdurulan bir tırda narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile yapılan aramada, dorsenin taban kısmına gizlenmiş 116 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü C.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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