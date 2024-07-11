Kocaeli'de 29 koyun ve keçi yıldırım düşmesi sonucu telef oldu

Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, olay nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, mağduriyetin giderilmesi için imkanları seferber edeceklerini kaydetti.

Pelitli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Engin Elmas'a ait 150 koyun ve keçi ile başlarındaki çoban, gök gürültülü sağanağa yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 koyun ve keçi, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

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