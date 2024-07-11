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        Kocaeli'de 29 koyun ve keçi yıldırım düşmesi sonucu telef oldu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 koyun ve keçi, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:35
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        Kocaeli'de 29 koyun ve keçi yıldırım düşmesi sonucu telef oldu
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 koyun ve keçi, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

        Pelitli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Engin Elmas'a ait 150 koyun ve keçi ile başlarındaki çoban, gök gürültülü sağanağa yakalandı.

        Ağaçların altına sığınan hayvanlardan 29'u yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

        Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, olay nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, mağduriyetin giderilmesi için imkanları seferber edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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