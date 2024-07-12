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        Emektar çiftçi çocukları ve torunlarına toprak sevgisi aşıladı

        İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'de 50 yıldır çiftçilik yapan İsmail Ökmen, eşi ile boş zamanlarında kendisine yardım eden 3 çocuğu ve 8 torunuyla 11 dönümlük tarlasında biberiye yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:56
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        Emektar çiftçi çocukları ve torunlarına toprak sevgisi aşıladı
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        İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'de 50 yıldır çiftçilik yapan İsmail Ökmen, eşi ile boş zamanlarında kendisine yardım eden 3 çocuğu ve 8 torunuyla 11 dönümlük tarlasında biberiye yetiştiriyor.

        Kandıra ilçesinde çiftçilik yapan 63 yaşındaki Ökmen, doğup büyüdüğü Hüdaverdiler Mahallesi'ndeki arazisinde 4 yıl öncesine kadar birçok ürünün üretimini gerçekleştirdi.

        Ökmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında aldığı destekle, 2020 yılında tarlasında biberiye yetiştirmeye karar verdi.

        Eşi Nursel Ökmen ve bazı zamanlar da işçilerle günün büyük bölümünü tarlada geçiren Ökmen'e, hafta sonları ve tatillerde kentte yaşayan 3 çocuğu ile 8 torunu da eşlik ediyor.

        Yetiştirilen biberiyeden belediyenin Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi'nde gıda ve kozmetik alanlarında çeşitli ürünler elde ediliyor.

        - "Tarlada hep birlikte çalışıyoruz"

        İsmail Ökmen, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren çiftçilik yaparak geçimini sürdürdüğünü söyledi.

        4 yıl önce üretim avantajı dolayasıyla biberiye yetiştirmeye karar verdiğini belirten Ökmen, proje kapsamında Büyükşehir Belediyesinin gübre, ilaç ve fide desteği sağladığını, ekimi belediye ekiplerinin gerçekleştirdiğini, çapalama, ilaçlama ve gübrelemesini ise kendilerinin yaptığını anlattı.

        Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere katma değeri yüksek ürünler üretmeleri için öncülük ettiğini ve alım garantisi verdiğini ifade eden Ökmen, "Belediye buradan aldığı biberiyeyi Başiskele ilçesinde kurulan Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi'ne götürüyor. Biberiyenin yağı çıkarılıyor, suyundan parfüm yapılıyor. Her şeyi kullanılıyor." diye konuştu.

        Ökmen, çocukları ve torunlarının hafta sonları ile yaz tatilinde kendisine yardım ettiğini, tarlada hep birlikte çalıştıklarını kaydetti.

        Ailesiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ökmen, birlikte üretim yapmanın kendisini motive ettiğini vurguladı.

        - "En ufak çocuğum bile elimden çapayı alıp toprağı kazıyor"

        Oğlu Sadun Ökmen de Kandıra Kaymakamlığında memur olarak çalıştığını, hafta sonları eşi ve çocuklarıyla tarlaya gelerek babasına yardım ettiklerini söyledi.

        Birlikte çalışmanın güzel olduğuna işaret eden Ökmen, "İnsana huzur veriyor. Küçük bir fideden bu duruma getirebilmek çok güzel bir duygu. Buraya hafta sonu geldiğim zaman dinleniyorum. Çocuklarımız burada istedikleri gibi eğleniyor, oynayabiliyor. Çocuklar stresten uzak, rahatlar. En ufak çocuğum bile elimden çapayı alıp toprağı kazıyor." ifadelerini kullandı.

        Kızı Nefiye Dinç ise çocuklarının tarlaya gelmek için hafta sonunu iple çektiğini kaydederek, "Toprağa dokunmaktan mutlular. Hafta sonlarını burada iyi değerlendiriyoruz. Çok iyi, eğlenceli geçiyor." dedi.

        Torunu 14 yaşındaki Buğra Şen, dedesine yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Tarlada çalışmak biraz yorucu oluyor ama insana huzur veriyor. Rahatlıyorum, farklı hava almak insana iyi geliyor. Burada çapalarla bazen kuzenlerimle oyunlar kuruyoruz, otları topluyoruz. Biberiye ekiyoruz ve dedemden de bu işleri öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

        8 yaşındaki Emine Erva Dinç, "Bazen çapa yapıyoruz, bazen de toprakla oyun oynuyoruz. Kuzenlerimle taşları inceliyoruz, otları yoluyoruz. Çok hoşuma gidiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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