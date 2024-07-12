Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu 4 plajda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 13-14 Temmuz'da Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.
Açıklamada, vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.
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