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        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu 4 plajda denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:20
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        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu 4 plajda denize girmek yasaklandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 13-14 Temmuz'da Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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