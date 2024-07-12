Vali Seddar Yavuz'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, aziz Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'da hem içerden hem de dışardan destek bulan asker görünümündeki hainlerin, istiklal ve istikbale kasteden kalkışması karşısında şanlı tarihe yeni bir sayfa daha ekleyerek "söz konusu vatansa gerisinin teferruat" olduğu sözünü tüm dünyaya bir kez daha haykırdığını kaydetti.

FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçilerinin, karşılarına ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplayamadığını belirten Yavuz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, uçaklara, tanklara ve mermilere karşı vücudunu siper eden, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan aziz milletimiz, istiklaline ve istikbaline sahip çıkıp, ülkemiz üzerine tasavvur edilen tüm kirli hesap ve planları bozarak şanlı tarihimizde altın harflerle yerini alacak bir destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Yavuz, milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişiminin, milletin azmini ve kararlılığını daha da pekiştirdiğini, devletine ve bağımsızlığına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini, milleti yıldırmak bir yana azmini kamçıladığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Unutulmamalıdır ki bizim, Türk milleti, ay yıldızlı al bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir sevdamız; bağımsızlığı, ezanı, bayrağı, kutsal değerleri söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürümeye hazır 85 milyon vatan evladımız var. Böyle bir milletin evladı olma şerefini bahşettiği için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Biliyoruz ki Türkiye, birliğiyle beraberliğiyle güzeldir. Biliyoruz ki Türkiye, dostluğuyla kardeşliğiyle güzeldir. Kimsenin bunları bozmasına izin vermeyeceğiz."