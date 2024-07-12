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        Kocaeli'de devrilen boya yüklü tır ulaşımı aksattı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:54 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:54
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        Kocaeli'de devrilen boya yüklü tır ulaşımı aksattı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

        Barış Mahallesi'nde seyreden İbrahim Halil P. idaresindeki 27 BBC 67 plakalı tır, D-100 kara yolu bağlantı noktasında devrildi.

        Kazada tırın dorsesindeki boyalar yola döküldü.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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