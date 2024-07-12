Kocaeli'de devrilen boya yüklü tır ulaşımı aksattı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.
Barış Mahallesi'nde seyreden İbrahim Halil P. idaresindeki 27 BBC 67 plakalı tır, D-100 kara yolu bağlantı noktasında devrildi.
Kazada tırın dorsesindeki boyalar yola döküldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
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