Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Süper Lig'den çekildi

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, ligden çekilme kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:07 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Süper Lig'den çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, ligden çekilme kararı aldı.

        İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli'yi ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden İzmit Belediyespor'un ligden çekilme kararı aldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmit Belediyespor Başkanı Yaşar Kardaş, "Bu dönemde yarışan değil, Kocaeli'de ve İzmit'te amatör spor kulüplerine daha fazla destek veren bir kurum olacağız. Stratejik bir karar aldık. Kocaeli'de 650'ye yakın kulüp var. Bunların büyük çoğunluğu da İzmit'te. Yarışan değil, destekleyen tarafta olacağız. Bu doğrultuda ayrılan bütçe ve kaynaklar bundan böyle daha geniş bir yelpazede amatör sporun gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Amacımız genç yeteneklerin gelişmesini sağlamak ve sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

        Kardaş, kulübün başarılarının kendileri için her zaman onur kaynağı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu vesileyle tüm sporcularımıza, teknik ekibimize, destek veren sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Sporun her dalında daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğiz. Yabancı oyunculara yıllık çok yüksek miktarlarda para harcanıyor. Süper Lig'de yabancı sporcu sayısı 4'e çıkarıldı. O parayı buradaki amatör kulüplere aktarsak kim bilir ne cevherler çıkacak. Belediyenin kısıtlı imkanlarıyla takımı Süper Lig'e çıkardık. Amatör spor kulüplerine haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Kısıtlı imkanlarla kulüplerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Kamunun kaynaklarını bu işe gönül veren amatör spor kulüplerine destek olarak kullanmak çok kıymetli."

        Geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele eden İzmit Belediyespor, normal sezonu 47 puanla dördüncü sırada tamamlayarak play-off oynama şansı elde etmişti.

        Play-off çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'e rakip olan İzmit temsilcisi seriyi 2-1 kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de devrilen boya yüklü tır ulaşımı aksattı
        Kocaeli'de devrilen boya yüklü tır ulaşımı aksattı
        Vali Seddar Yavuz'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Vali Seddar Yavuz'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu 4 plajda denize girmek yasaklandı
        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu 4 plajda denize girmek yasaklandı
        Emektar çiftçi çocukları ve torunlarına toprak sevgisi aşıladı
        Emektar çiftçi çocukları ve torunlarına toprak sevgisi aşıladı
        Necla Güngör Kıragası: Mutlaka puan almamız gereken bir maç
        Necla Güngör Kıragası: Mutlaka puan almamız gereken bir maç
        Kuzey Anadolu Fay Hattı fiber optik kablolarla anlık izleniyor
        Kuzey Anadolu Fay Hattı fiber optik kablolarla anlık izleniyor