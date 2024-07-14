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        Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 10:35 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:35
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        Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda bulunan çorbacıya silahlı saldırı gerçekleştirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen şüpheli Y.E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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