Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda bulunan çorbacıya silahlı saldırı gerçekleştirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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