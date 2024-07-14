Kocaeli'de gece denize giren kişi boğuldu

Arkadaşları tarafından denizden çıkarılan Akbaba, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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