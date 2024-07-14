Kocaeli'de gece denize giren kişi boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde denize giren kişi boğuldu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde denize giren kişi boğuldu.
İstanbul'un Pendik ilçesinden gelen Recai Akbaba (35), gece saatlerinde Cebeci Plajı'nda denize girdi.
Akbaba'nın bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Arkadaşları tarafından denizden çıkarılan Akbaba, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Akbaba'nın cenazesinin, Pendik Kaynarca Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.