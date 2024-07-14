Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de Kaymakam Canbaba'ya veda yemeği düzenlendi

        Bursa Yenişehir Kaymakamlığına atanan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:39 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de Kaymakam Canbaba'ya veda yemeği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Yenişehir Kaymakamlığına atanan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba için veda yemeği düzenlendi.

        Kaymakam Canbaba, Ereğli Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen programda, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdoğan Akıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Programda konuşan Canbaba, 5 yılın çok hızlı geçtiğini belirterek, bu sürede Karamürsel'de güzel işler yapıldığını söyledi.

        Canbaba, organizasyonun kendisi için önemli ve anlamlı olduğunu vurgulayarak, yeni görev yerinde de her zaman Karamürsellilere kapısının açık olduğunu kaydetti.

        Belediye Başkanı Çalık da Karamürsel'e verdiği hizmetlerden dolayı Canbaba'ya teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        İzmir'deki akım faciasında 29 gözaltı kararı
        İzmir'deki akım faciasında 29 gözaltı kararı
        Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi masada
        Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi masada
        Tanker devrildi, İstanbul yolu kapandı!
        Tanker devrildi, İstanbul yolu kapandı!
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de haber alınamayan diş doktoru evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de haber alınamayan diş doktoru evinde ölü bulundu
        Kocaeli'de gece denize giren kişi boğuldu
        Kocaeli'de gece denize giren kişi boğuldu
        Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
        "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" sona erdi
        "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" sona erdi
        Pompalı tüfekle vurulan kedi öldü: 1 gözaltı
        Pompalı tüfekle vurulan kedi öldü: 1 gözaltı
        A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu
        A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu