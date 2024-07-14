Karamürsel'de Kaymakam Canbaba'ya veda yemeği düzenlendi

Bursa Yenişehir Kaymakamlığına atanan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Canbaba, Ereğli Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen programda, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdoğan Akıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Canbaba, 5 yılın çok hızlı geçtiğini belirterek, bu sürede Karamürsel'de güzel işler yapıldığını söyledi.

Canbaba, organizasyonun kendisi için önemli ve anlamlı olduğunu vurgulayarak, yeni görev yerinde de her zaman Karamürsellilere kapısının açık olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Çalık da Karamürsel'e verdiği hizmetlerden dolayı Canbaba'ya teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.