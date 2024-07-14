Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Alikahya Cumhuriyet Caddesi Hekimoğlu Sokak'ta bir binanın 7. katındaki evinde yalnız yaşayan Mustafa Kara'dan (69) haber alamayan çocukları, kontrol için eve geldi.

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