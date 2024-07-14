Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınmayan kişinin evinde cesedi bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınmayan kişinin evinde cesedi bulundu.
Alikahya Cumhuriyet Caddesi Hekimoğlu Sokak'ta bir binanın 7. katındaki evinde yalnız yaşayan Mustafa Kara'dan (69) haber alamayan çocukları, kontrol için eve geldi.
Kara, yedek anahtarla kapıyı açarak eve giren çocukları tarafından hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekipleri, Kara'nın öldüğünü belirledi.
Kara'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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