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        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 01:56 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:56
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        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis (Yunus) timleri, 2 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yaptı.

        Ekipler, kontrol edilen E.K ve N.K'nın üzerinden 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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