Kocaeli'de gölette avlanan istilacı tür yerine anaç aynalı ve pullu sazan salındı

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğince (KAMADER) gerçekleştirilen İsrail sazanı tutma yarışmasında, 153 yarışmacının Derince Tahtalı göletinde avladığı 500 kilograma yakın istilacı tür yerine, anaç aynalı ve pullu sazan salındı.

KAMADER'in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi bünyesinde hazırlanan Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında desteklemeye değer bulduğu ve "Temiz Çevre, Sağlıklı Yaşam ve Sürdürülebilir Balıkçılık Projesi" kapsamında istilacı türle mücadele ve popülasyonun artırılması için balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün izni, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün refakati, Derince Belediyesi, Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) işbirliğiyle Derince Tahtalı göletinde yapılan etkinliğe katılan 153 yarışmacı, yaklaşık 500 kilogram "istilacı" bir tür olan İsrail sazanı avladı. Avlanan balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli refakatinde derin çukur kazılarak bertaraf edildi. Yerlerine 515 kilogram ağırlığında yaklaşık 400 anaç aynalı ve pullu sazan Tahtalı göletine bırakıldı.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Şube Müdürü Murat Coşkun verdi. KAMADER Başkanı Engin Uztürk, programda, 8 ay süren projenin en can alıcı etkinliklerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, istilacı türü oltayla temizlemenin mümkün olmadığını bildiklerini ancak mücadele edilmesi ve kontrol altında tutulması adına farkındalık yaratmak istediklerini kaydetti.