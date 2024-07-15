GÜNCELLEME - Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üniversitenin malzeme fiziği laboratuvarında çıkan yangın söndürüldü.

Gebze Teknik Üniversitesi'nin polimer sentezi ve organik-inorganik dönüşümü kimyası çalışılan malzeme fiziği laboratuvarında yangın çıktı.

Personelin haber vermesi üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle laboratuvarda hasar oluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yangının çıkış anından itibaren ilk bir dakika içerisinde sentez görevlisi ve laboratuvar personelinin bir yandan acil yardım hattı üzerinden itfaiye ekiplerine ulaştığını, diğer yandan da yangın battaniyesi ve uygun yangın söndürme tüpünü kullanarak ilk müdahaleyi yapmaya çalıştıklarını bildirildi.