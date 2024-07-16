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        Kocaeli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:05 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:05
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        Kocaeli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kuruçeşme Yeni Mahalle Sitem Sokak'ta Kemal Yılmaz'ın (77) yalnız yaşadığı müstakil evden kötü koku yayılması üzerine mahalleliler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Eve giren ekipler, yaşlı adamın cansız bedenini buldu.

        Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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