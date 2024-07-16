Kocaeli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın havalandırma bölümününde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülen yangında küçük çaplı hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.