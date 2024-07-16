Kocaeli'de oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Doğancalı Mahallesi'ndeki plajda İsmail T. (65) ile oğlu Mehmet T'nin (29) çırpındığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba İsmail T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet T'nin itedavisi sürüyor.
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