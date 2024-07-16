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        Kocaeli'de oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:08 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:08
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        Kocaeli'de oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede öldü
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Doğancalı Mahallesi'ndeki plajda İsmail T. (65) ile oğlu Mehmet T'nin (29) çırpındığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Baba İsmail T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet T'nin itedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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