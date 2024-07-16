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        Kocaeli'de arkadaşını öldürmekle suçlanan sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:38
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        Kocaeli'de arkadaşını öldürmekle suçlanan sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.B (29), taraf avukatları ve maktul İbrahim Deniz Vayvalak'ın (30) yakınları katıldı.

        Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık B.B'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Söz verilen sanık B.B, kötü bir insan olmadığını belirterek, "Kendisi kardeşim, annesi annem gibiydi. Çıkmaz bir yola girdim. Olay maktulün aniden benim üzerime yürümesi ve vurmasıyla gerçekleşti. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Sanık ve müşteki avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Sanat Sokağı'nda 19 Şubat 2023'te tartıştığı arkadaşı İbrahim Deniz Vayvalak'ı bıçakla öldüren B.B. polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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