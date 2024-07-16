Kocaeli'de arkadaşını öldürmekle suçlanan sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

Sanık ve müşteki avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu.

Söz verilen sanık B.B, kötü bir insan olmadığını belirterek, "Kendisi kardeşim, annesi annem gibiydi. Çıkmaz bir yola girdim. Olay maktulün aniden benim üzerime yürümesi ve vurmasıyla gerçekleşti. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

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