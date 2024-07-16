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        Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:47
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        Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        A.K. idaresindeki 68 KL 236 plakalı plastik ham madde yüklü kamyon, Yeni Mahalle Ali Haydar Efendi Caddesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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