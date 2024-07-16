Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
A.K. idaresindeki 68 KL 236 plakalı plastik ham madde yüklü kamyon, Yeni Mahalle Ali Haydar Efendi Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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