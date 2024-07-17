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        Kocaeli Sanayi Odasının temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kocaeli Sanayi Odasının temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:51
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        Kocaeli Sanayi Odasının temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kocaeli Sanayi Odasının temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Odanın konferans salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, döviz kurunun hem ihracatı destekler hem de ithalatı önler şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

        Zeytinoğlu, gelecek aylarda enflasyondaki düşüşün hızlanacağını belirterek, 32 milyon 920 bin kişiyle tarihin en yüksek istihdamına ulaşılsa da bunun nüfusa oranla batı ülkelerinin gerisinde olduğunu kaydetti.

        Türkiye'de çalışan sayısının 50 milyon seviyesinde olması gerektiği görüşünü paylaşan Zeytinoğlu, "İşsizlik konusunda da her ay 100 bin ilave istihdam yapılması gibi ülkenin bir kısa ve orta vadede hedefi olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

        Zeytinoğlu, yeni dünya düzenindeki normalleşmenin "yeşil" ve "dijital" olmasının planlandığına dikkati çekerek, "En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği için bu iki konu en temel öncelik halinde. Haliyle dijitalleşme ve karbonsuzlaşma bizler için en önemli gündem." diye konuştu.

        Sınırda karbon düzenleme mekanizmasının 1 Ekim 2023'te geçiş aşamasının başladığını, 2026 Ocak ayında da vergilendirme sürecine başlanacağını aktaran Zeytinoğlu, "Firmaların bu sürece hazır olmaları için odalar olarak projeler geliştiriyor, eğitim ve organizasyonlar düzenliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın koordinatörü olduğu Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve yeni iklim yasası çalışmaları sanayi kesimini çok yakından ilgilendiriyor. AB'yle uyumlu emisyon ticaret sisteminin ülkemizde kurulması için acele edilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya videokonferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye'nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

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