Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kişinin yaralandığı kaza ulaşımı aksattı

Tır ve otobüs sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karabük'e giden otobüsteki yolcular ise başka bir araçla yola devam etti.

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