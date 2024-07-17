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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kişinin yaralandığı kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, ulaşımda Ankara istikametinde aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:45 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:45
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kişinin yaralandığı kaza ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, ulaşımda Ankara istikametinde aksama yaşandı.

        Otoyolda Ankara yönünde seyreden 34 GDY 408 plakalı otobüs, Maşukiye mevkisinde aynı yöne giden 34 ZP 9881 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, sürücüsünün kazayı farketmesi üzerine yavaşlayan tıra çarparak durdu.

        Kazada, isimleri öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Tır ve otobüs sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karabük'e giden otobüsteki yolcular ise başka bir araçla yola devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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